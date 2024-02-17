Мятная паста, выключенный свет и еще 7 необычных причин, почему не получается уснуть

Золотые правила, которые надо соблюдать, чтобы не иметь проблем со сном: ложиться спать в одних сутках, а просыпаться — в других; следовать режиму дня; не переедать вечером и не пить алкоголь; спать на удобной кровати в прохладной комнате.
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