Медведково
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Медведково

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Свежие комментарии

Порядок пользования электронными услугами для жителей Южного Медведкова упрощен

На портале mos.ru обновили панель управления черновиками заявлений на получение электронных услуг. Теперь жители Южного Медведкова при необходимости могут прервать заполнение заявки и продолжить в любое время.

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