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Царьград

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Найденная улика в деле Усольцевых перевернула всё. Новые детали пугают

Найденная улика в деле Усольцевых перевернула всё. Новые детали пугают

Спустя почти год после того, как в красноярской тайге бесследно растворилась семья Усольцевых, в деле наметился неожиданный поворот.

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Владимир Аверков

обалдеть!!!...нашли кусок какой-то палки!!!....всё,теперь разговоров на полгода....любой следак вам скажет,что люди просто так не исчезают..всегда что-то остаётся....или когда кто-то специально прячет следы...вывод:либо СМИ с нами играют(на пару с этими "пропащими"),либо этот жулик-папа очень хорошо продумал пути отхода...второе-вернее!