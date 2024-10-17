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Ротенберг о том, почему Фальковский не вышел в 3-м периоде с ЦСКА: «Так диктовал ход игры. Как в шахматной партии: если постоянно делать e2-e4, сопернику будет просто»

Петербургский клуб обыграл ЦСКА (5:4 ОТ) в матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.  – Фальковский вроде не выходил в третьем периоде.

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