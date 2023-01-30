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«Чикаго» хочет сохранить Алекса Карузо и просит завышенную компенсацию за игрока

«Чикаго» намерен сохранить в своем составе защитника Алекса Карузо. Как информирует Chicago-Sun Times, «Буллс» выставили завышенный ценник на 28-летнего игрока, что делает его практически неприкасаемым перед дедлайном.

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