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В Узбекистане уроженец осужден за смертельное ДТП в России

В Узбекистане уроженец осужден за смертельное ДТП в России

В результате аварии, устроенной водителем из Узбекистана, один человек погиб. Виновник получил два года принудительных работ и лишён прав на 2,5 года.

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