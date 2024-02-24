7 перспективных медицинских технологий, которые могут спасти нашу цивилизацию

Методы диагностики и лечения, которые могут изменить будущее здравоохранения.1. Нейроимпланты Это импланты с электродами, которые устанавливаются в головной или спинной мозг и стимулируют работу нервной системы — помогают считывать и передавать сигналы.
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