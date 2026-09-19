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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркиз Науэлл вернулся в США после игры за «Басконию» и подписал контракт Exhibit 10 с «Новым Орлеаном»

26-летний защитник Маркиз Науэлл не был выбран на драфте-2023 НБА и провел один матч в лиге, появившись на площадке на 4 минуты на двустороннем контракте с «Рэпторс».

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