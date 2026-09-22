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Даже бережная стирка все испортит безвозвратно: 7 типов вещей, которые лучше стирать вручную

Даже бережная стирка все испортит безвозвратно: 7 типов вещей, которые лучше стирать вручную

Если ткани, которые нельзя стирать в машинке — даже при самом бережном режиме они превращаются в тряпки.

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