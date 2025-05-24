Олигарх Березовский жив? Кроме шуток. Одно фото стало сигналом для большой дискуссии

Заброшенную могилу Бориса Березовского в Лондоне сняли на фото. "Да, Березовский, Ленин, Сталин, Цой, Гитлер и Элвис Пресли - они, судя по сообщениям СМИ, живы будут вечно", - отметил политический обозреватель Пинчук.