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Жена Канье Уэста вновь вышла на прогулку в Париже без нижнего белья

Жена Канье Уэста вновь вышла на прогулку в Париже без нижнего белья

Global Look Press/Spada/Keystone Press Agency Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, вновь вышла на прогулку в Париже в неприличном виде, несмотря на сообщения о возможном штрафе или тюремном заключении, сообщает издание Daily Mail.

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