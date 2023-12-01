Почему французы держались за одноместные башни

Французские танки 30-х годов печально известны своими одноместными башнями. Если в других странах такие башни ставились разве что на самые лёгкие и компактные машины, то во Франции их можно найти даже в проекте 45-тонного танка.
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