Русский самородок из глубинки повторил рекорд великого клуба США! Но Панарин не спас «Рейнджерс» от нового позора

Все плохо.«Рейнджерс» — одно из главных разочарований текущего сезона НХЛ. Команда, которая вполне могла бы претендовать на Кубок Стэнли, грандиозно проваливает регулярный чемпионат и ставит под вопрос попадание в плей-офф.
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