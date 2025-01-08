Русский самородок из глубинки повторил рекорд великого клуба США! Но Панарин не спас «Рейнджерс» от нового позора

Все плохо.«Рейнджерс» — одно из главных разочарований текущего сезона НХЛ. Команда, которая вполне могла бы претендовать на Кубок Стэнли, грандиозно проваливает регулярный чемпионат и ставит под вопрос попадание в плей-офф.