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  • Людмила
    Ну, и вкус у этой ...ляди !!!Русская красотка ...
  • Людмила
    Ну, и...... !!!😛Русская красотка ...
  • Eduard
    Прекратите платить деньги в политизированый МОК.Если им нужна политика пусть из МОК уходят в Конгресс США и там хлеба...Министр спорта Ро...

Русский самородок из глубинки повторил рекорд великого клуба США! Но Панарин не спас «Рейнджерс» от нового позора

Русский самородок из глубинки повторил рекорд великого клуба США! Но Панарин не спас «Рейнджерс» от нового позора

Все плохо.«Рейнджерс» — одно из главных разочарований текущего сезона НХЛ. Команда, которая вполне могла бы претендовать на Кубок Стэнли, грандиозно проваливает регулярный чемпионат и ставит под вопрос попадание в плей-офф.

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