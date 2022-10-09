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Наглый полковник назвал мобилизованных офицеров «мясом». После жалобы Путину, к нему выехали

Наглый полковник назвал мобилизованных офицеров «мясом». После жалобы Путину, к нему выехали

Оренбургская область отправила в федеральную армию 1000 резервистов из числа своих граждан. Вопиющий инцидент произошёл в Саратове, куда прибыла группа мобилизованных добровольцев-офицеров из Оренбурга, среди которых есть люди с боевым опытом.

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