Наглый полковник назвал мобилизованных офицеров «мясом». После жалобы Путину, к нему выехали

Оренбургская область отправила в федеральную армию 1000 резервистов из числа своих граждан. Вопиющий инцидент произошёл в Саратове, куда прибыла группа мобилизованных добровольцев-офицеров из Оренбурга, среди которых есть люди с боевым опытом.