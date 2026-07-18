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ФНС заблокировала счета компании Басты

ФНС заблокировала счета компании Басты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании "Газгольдер-рекорд", одним из учредителей которой является российский певец и автор множества хитов Василий Вакуленко, более известный как Баста.

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