ФНС заблокировала счета компании Басты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании "Газгольдер-рекорд", одним из учредителей которой является российский певец и автор множества хитов Василий Вакуленко, более известный как Баста.
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