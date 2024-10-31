В начале СВО генералы ВСУ через Лукашенко хотели связаться с Путиным, чтобы сдаться в плен

Белорусский президент Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что в 2022 году поступали звонки от генералов Вооружённых сил Украины с просьбами сдаться в плен и остановить бои.
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