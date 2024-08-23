За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в России и активную общественную деятельность Заслуженный тренер России Михаил Рахлин поздравил коллектив «Клуба Дзюдо Турбостроитель» с получением высокой награды.
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