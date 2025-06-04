Европа расплачивается за конфронтацию с Китаем. Пекин посадил Германию на редкоземельную диету

С весны 2025 года Германия сталкивается с промышленным кризисом: нехватка редкоземельных металлов, вызванная китайскими экспортными ограничениями, приводит к остановке производственных линий в ключевых отраслях.
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