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Диас, возможно, выбыл до марта. Он не играет за «Ливерпуль» с октября после травмы колена

Диас, возможно, выбыл до марта. Он не играет за «Ливерпуль» с октября после травмы колена

Луис Диас может не сыграть за «Ливерпуль» до марта. Ранее стало известно, что 25-летний вингер сборной Колумбии пропустит зимний сбор клуба из-за травмы.

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