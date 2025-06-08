Минобороны США по поручению конгресса провело расследование, в результате которого выяснилось, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом о существовании неопознанных летающих […] The post Стало известно, что скрывал Пентагон под видом НЛО first appeared on LentaMsk.
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