Минобороны США по поручению конгресса провело расследование, в результате которого выяснилось, что Пентагон скрывал реальные разработки оружия под видом о существовании неопознанных летающих […] The post Стало известно, что скрывал Пентагон под видом НЛО first appeared on LentaMsk.