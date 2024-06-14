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В Ростовской области повышается ежемесячная плата за капремонт

В Ростовской области повышается ежемесячная плата за капремонт

Индексация минимального взноса произойдёт уже 1 июля.Во всей Ростовской области владельцы квартир в многоэтажных домах с 1 июля этого года начнут платить за капитальный ремонт увеличенную по сравнению с текущей сумму.

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