Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Школьники из Молжаниновского отметили «День уважения и доброты»

В честь Международного дня пожилых людей ученики школы «Перспектива» в Молжаниновском районе и волонтёры из отряда «Перспектива» приняли участие в акции Московского центра воспитательных практик «День уважения и доброты».

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