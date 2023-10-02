Школьники из Молжаниновского отметили «День уважения и доброты»

В честь Международного дня пожилых людей ученики школы «Перспектива» в Молжаниновском районе и волонтёры из отряда «Перспектива» приняли участие в акции Московского центра воспитательных практик «День уважения и доброты».
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