РИА Новости/Кирилл Зыков Глава киевского режима Владимир Зеленский своей реакцией на "дизельную сделку" бросает прямой вызов президенту США Дональду Трампу.
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