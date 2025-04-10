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Газета «Культура»

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Ансамбль танца Сибири и ансамбль «Донбасс» выступят в Московской филармонии

Ансамбль танца Сибири и ансамбль «Донбасс» выступят в Московской филармонии

В Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии 8 июня состоится выступление Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко и Заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс».

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