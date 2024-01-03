Олег Стародубцев Из серии "Запомните, этот пост!" Остаётся надеяться, что евреи сгинувшие во львовском погроме и в Бабьем яру, куда их сгоняли полицаи Шухевича, одобрили бы выбор Дмитрия Пропагордона.
Еврей Гордон + гитлеровец Шухевич, это сила
Комментарии
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лл
лина любимцева
А эти ущербные вначале сотрудничают с нелюдями а потом жалуются? СО ВСЕГО ИМЕЮТ ПРИБЫЛЬ. И с холокоста, и теперь. когда проводят геноцид палестинцев. Поскольку сами являются нелюдями.
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4 час.
ВС
Вова Сидоров
Ничего они не делают без получения судного процента. Немцам продать своих юде было выгоднее чем стрелять. Не выкупили богатеи своих сапожников. Знали ещё в 1900 году что при гибели 6 млн получат возможность переехать в Палестину. Там выжили родню. Подставили к нападению. Теперь выселят и убьют всех родственников и получат ВСЮ Палестину. Главное выпячивать себя главной жертвой. Так иврит восстановлен сто лет назад. Без языка их давно нет. А нынешняя помесь, генный брак не юде. Как от немецкой овчарки и пуделя получится только дворняжка.
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3 час.
НЭ
Наталья Эрнст
На самом деле они не - Богом избранный народ, а самим Сатаной избраны. И библию переписали под себя. И платят они сатане за это - кровью людской, по всему миру.
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2 час.
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