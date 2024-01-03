Еврей Гордон + гитлеровец Шухевич, это сила

А эти ущербные вначале сотрудничают с нелюдями а потом жалуются? СО ВСЕГО ИМЕЮТ ПРИБЫЛЬ. И с холокоста, и теперь. когда проводят геноцид палестинцев. Поскольку сами являются нелюдями.

ВС

Вова Сидоров

Ничего они не делают без получения судного процента. Немцам продать своих юде было выгоднее чем стрелять. Не выкупили богатеи своих сапожников. Знали ещё в 1900 году что при гибели 6 млн получат возможность переехать в Палестину. Там выжили родню. Подставили к нападению. Теперь выселят и убьют всех родственников и получат ВСЮ Палестину. Главное выпячивать себя главной жертвой. Так иврит восстановлен сто лет назад. Без языка их давно нет. А нынешняя помесь, генный брак не юде. Как от немецкой овчарки и пуделя получится только дворняжка.