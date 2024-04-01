Русофобы Латвии ополчились против шашлыка

До какого маразма дойдут еще русофобы Латвии – сложно сказать, но то, что им не угодил шашлык – факт! Некий радикальный нацпатриот Латвии Марцис Кулис обозлился на шашлык и назвал это блюдо – «отголосок советизма»… «Советизм и это «шашлык-культура»… Что латыши ели до 1940 года? Ничего? А как они без шашлыка переносили Лиго? Поди, выли и страдали… Вы думаете, что 2000 лет латыши не жарили мясо на вертеле? Тогда зачем все это называть шашлыком? Рекомендую – говяжья голяшка в вине! Намного вкуснее!» - написал в социальных сетях главный русофоб Латвии.