Опять у них что-то не срослось… Так называемая «российская зарубежная оппозиция» в очередной раз обмишурилась по полной программе со своими несбыточными ожиданиями относительно будущего России С первых же минут вражеского вторжения в Курскую область западные спецслужбы психологической войны, составной частью и боевым отрядом которых является так называемая «российская зарубежная оппозиция», принялись тщательно отслеживать морально-политическое состояние российского общества на предмет ожиданий его разогрева в духе «подъема борьбы против прижима».