Замечен очередной предатель России, конечно же, из среды актёров Как же всё плохо с интеллектом у большинства представителей «культурной прослойки».
Еще один поплыл
Комментарии
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Людмила Фирстова
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3 час.
Лш
Лариса шумбасова
А нам противна и его жена и ее родственники !!! И нечего им тут делать - пусть сия звезда шпилит за своей ненаглядной в Киев , к ее недвижимости и родственникам дорогим !!!
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2 час.
S
Serg
С языка сняли. Только хотел написать, что лицедеи и паяцы до революции по статусу находились может чуть выше проституток. А теперь возомнили себя вершителями судеб, вот только свое плебейское нутро ничем не выведешь.
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1 час.
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