Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Я все думаю он после Новичка понять не мог что назревает?Что общего между ...
  • Олег Тимофеев
    Вот прдишь ты. Новый комплекс а построить его не рядом а под что денег нет? Сколько еще раз этот проектанский зуд буд...Кому "перешёл дор...
  • Anastasia Sevastjanova
    Политики - это не все люди. И чем твоё желание отличается от желания английских лордов? Твоё высказывание ставит тебя...Что общего между ...

Еще один поплыл

Еще один поплыл

  Замечен очередной предатель России, конечно же, из среды актёров Как же всё плохо с интеллектом у большинства представителей «культурной прослойки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Ответить
3 час.
Лш
Лариса шумбасова
А нам противна и его жена и ее родственники !!! И нечего им тут делать - пусть сия звезда шпилит за своей ненаглядной в Киев , к ее недвижимости и родственникам дорогим !!!
Ответить
2 час.
S
Serg
С языка сняли. Только хотел написать, что лицедеи и паяцы до революции  по статусу находились может чуть выше проституток. А теперь возомнили себя вершителями судеб, вот только свое плебейское нутро ничем не выведешь.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх