Кадыров поделился видео боевых действий полка «Ахмат-Чечня» в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с работой полка «Ахмат-Чечня» в Сумской области. Он отметил тактику разведки и точных ударов, подчеркнув участие под руководством Асламбека Салиева в селах Веселовка, Водолаги и Владимировка.
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