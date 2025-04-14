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Кадыров поделился видео боевых действий полка «Ахмат-Чечня» в Сумской области

Кадыров поделился видео боевых действий полка «Ахмат-Чечня» в Сумской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с работой полка «Ахмат-Чечня» в Сумской области. Он отметил тактику разведки и точных ударов, подчеркнув участие под руководством Асламбека Салиева в селах Веселовка, Водолаги и Владимировка.

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