Путин: товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году возрос на 14%

Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.
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