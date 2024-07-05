Путин: товарооборот между Россией и Ираном в 2024 году возрос на 14%

Товарооборот между Россией и Ираном возобновил рост, увеличившись на 14%. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с исполняющим обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммадом Мохбером на полях саммита ШОС, сообщила пресс-служба Кремля.