Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия

Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 22 сентября Ежегодно в конце сентября многими людьми встречается День осеннего равноденствия, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей, проживающих в странах, где дни равноденствия отмечаются как праздники.

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