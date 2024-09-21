Дата события уникальна для каждого года. В 2024 году эта дата — 22 сентября Ежегодно в конце сентября многими людьми встречается День осеннего равноденствия, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей, проживающих в странах, где дни равноденствия отмечаются как праздники.
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