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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев раскритиковал поведение болельщиков после вылета с турнира в Буэнос-Айресе: «Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить»

Зверев раскритиковал поведение болельщиков после вылета с турнира в Буэнос-Айресе: «Если ты не аргентинец, тебе очень трудно здесь победить»

Он проиграл Франсиско Серундоло 6:3, 3:6, 2:6 и не смог выйти в полуфинал. «Единственная проблема в том, что публика не знает, как вести себя во время теннисного матча.

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