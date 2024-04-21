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Странные и пугающие научные эксперименты СССР (и мы не уверены, что они были полезны)

Странные и пугающие научные эксперименты СССР (и мы не уверены, что они были полезны)

Многие из них могли бы привести к серьезным открытиям, но попали только в наш список. Попытка скрестить обезьяну и человека Биолог с «удивительным» именем, которое мы встречаем в образцах заполнения документов — Иванов Иван Иванович, занимался скрещиванием разных особей.

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