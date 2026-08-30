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Регионы России

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Турецкая актриса Сыла Тюркоглу вышла замуж после помолвки летом 2024 года

Турецкая актриса Сыла Тюркоглу вышла замуж после помолвки летом 2024 года

Турецкая актриса Сыла Тюркоглу и предприниматель Ата Айылдыз официально объявили о помолвке после нескольких лет отношений.

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