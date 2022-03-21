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Депутат Свищев о CAS: слишком старая, политически ангажированная структура

Депутат Свищев о CAS: слишком старая, политически ангажированная структура

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей отбора на чемпионат мира — 2022 на более поздний срок.

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