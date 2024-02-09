Суд Крыма суд рассмотрит уголовное дело о серии дистанционных мошенничеств

Следственным отделом УМВД России по Ялте окончено и передано в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, общий ущерб от преступной деятельности которой составил более 12 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии