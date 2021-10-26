Демократия – власть не народа, а демократов. В Ельцин Центре рассеялись последние иллюзии

СМИ. Актуальные новости - здесьПолитикаДемократия – власть не народа, а демократов. В Ельцин Центре рассеялись последние иллюзии Рок-музыкант Вадим Самойлов со сцены Ельцин Центра посмел сказать то, что думает. Теперь он "нерукопожатный".Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ТанМожет быть, пора уже их отправить туда, где им будет хорошо, вдалеке от нетолерантной, неинклюзивной Родины? ============== === Да!! давно пора!, отправить их на "историческую родину"... ещё в 17-ом 20-ого века, надо было отправлять.ННатальяАлексей, если ещё немного похлопаем ушами по щекам, сволочей расплодится столько, что уже Россия станет их новой родиной и не нужно будет отправляться на историческую родину. Дотолеранствуем.VGVasily GolovДля неумных оскорбление похвала. Демократия- власть большинства.За свободу слова борется меньшинство.Оппозиция большинству.Ленину памятники и мавзолей,Сталину поочередно памятники,мавзолей.Ельцину Центр с памятником.АШАнатолий ШадринВсегда считал, что меньшинства (не важно какое - национальное, религиозное, сексуальное) самые агрессивные группы людей. И весь период обострения либерал-демократии это подтверждает: поведение представителей ЛГБТ-сообщества в любой точке мира, негров в США, наших кавказцев и азиатов на территории собственно России … Продолжать можно бесконечно. Единственный способ привести их в чувство - запретить на законодательном уровне пропагандировать свои идеи в обществе людей, которые их не поддерживают, и показательно и сурово их наказывать за любое проявление их наклонностей и идеологии (как пидарасов в СССР).виталий пановМузей, в котором публике представляют время, когда демократы правили Россией,и самое главное забыли написать,что сказал иуда ельцин на выступление в госдепе сша-да хранит бог америку! Не Россию,а америку! иуда-предатель!БОБорис ОсиповАлексей ТанА кто больше причинил вреда Русским (России), иудеи (большевики) или немцы?БОБорис ОсиповНемцы...Алексей ТанА есть и другие оценки... твой единокровец из Израиля, считает что твой народ, виновен в гибели более чем в 50 милл русских людей... начало 20-ого века, ВОВ 41-45 и 90-тые и веде есть ваше участие... или умышленное создание ситуации, для массовой гибели Русского (православного) народа.БОБорис ОсиповБольше слушайте либерастов они и не такие жертвы придумают...Алексей ТанДа нет!... он ваш священнослужитель... на Шендоровичей и Новодворских...не тянет.БОБорис ОсиповТак ваши кумиры, это они?Анатолий ЛановойПрочитай высказывание о богоизбранных Генри Форда!БОБорис ОсиповВсё...они уже не богоизбранные...Теперь эта роль у русских...если в кранах нет воды, значит выпили москали...ННатальяОколо Ельцин-центра, стоит большущая бутылка водки, а в ней заспиртованный Ельцин. Во всяком случае такое справедливое впечатление производит сей монумент. Даже по роже видно, или не успел похмелиться или не успел протрезветь.Комментировать
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