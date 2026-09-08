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Царьград

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Песков объявил о закрытых переговорах с Индией по Су-57

Песков объявил о закрытых переговорах с Индией по Су-57

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к конфиденциальному сотрудничеству с Индией по истребителям Су-57.

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