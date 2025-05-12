Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Праздник физкультуры «Спортивная Москва салютует Великой Победе!» пройдет 17 мая

Праздник физкультуры «Спортивная Москва салютует Великой Победе!» пройдет 17 мая

Стадион «Москвич» готов принять гостей праздника 17 мая в Москве на стадионе «Москвич» развернется масштабное празднование, посвященное спорту и здоровому образу жизни под названием «Спортивная Москва салютует Великой Победе!».

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