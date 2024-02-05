Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🔴Павленко поддержала предложение лишить Софию Ротару звания «Почетный гражданин Ялты» Глава ялтинской администрации Янина Павленко отметила, что готова с депутатами рассмотреть обращение Русской общины Крыма, которая ранее выступила с такой инициативой.
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