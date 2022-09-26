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Три человека попали в реанимацию после ДТП в Краснобаковском районе

Три человека попали в реанимацию после ДТП в Краснобаковском районе

Согласно информации, в общей сложности ранения получили шесть человек. 11-летний ребенок сейчас в реанимации – у него диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб мозга, а также медики зафиксировали перелом костей черепа и лицевого скелета.

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