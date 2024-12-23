«Бавария» следит за Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» может быть доступен за 50-60 млн евро летом

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы следят за выступлениями вингера «Атлетика». Руководство немецкого клуба нацелено на укрепление флангов атаки ближайшим летом, действия будут зависеть от ситуации с Сержем Гнабри, Лероем Сане, Кингсли Команом и Брайаном Сарагосой.