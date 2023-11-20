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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Хабаровске

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Хабаровске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по случаю ДТП в Хабаровске, где маршрутный автобус столкнулся с троллейбусом, пострадавшими в котором были семь человек.

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