Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП в Хабаровске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело по случаю ДТП в Хабаровске, где маршрутный автобус столкнулся с троллейбусом, пострадавшими в котором были семь человек.
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