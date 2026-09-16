Уничтожая Украину, европейцы выигрывают время и усиливают свои военные возможности

Чего добивается Европа в конфликте с Россией, многим было понятно и раньше, но председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - окончательно расставила все точки над i.
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