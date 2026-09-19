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Царьград

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Семья уехавшего актера Бурковского заработала в России более 300 млн рублей

Семья уехавшего актера Бурковского заработала в России более 300 млн рублей

В основном бизнес артиста расположен в Западной Сибири – Новосибирске и Томске.Компании, связанные с отцом актера Андрея Бурковского Владимиром Бурковским, за прошлый год получили свыше 300 млн рублей выручки.

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