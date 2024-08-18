Vecow представила новые модульные мини-ПК

Тайваньская компания Vecow представила два новых мини-ПК - TGS-1000 и TGS-1500, которые отличаются модульной конструкцией, позволяющей легко адаптироваться к различным задачам и экономить место на рабочем столе.
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