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Мбаппе набрал 214 (157+57) очков в Лиге 1. Это повторение рекорда за время сбора статистики Opta

Мбаппе набрал 214 (157+57) очков в Лиге 1. Это повторение рекорда за время сбора статистики Opta

Форвард «ПСЖ» отметился дублем в матче с «Анжером» (2:1) в 32-м туре. Всего у француза теперь 157 голов и 57 ассистов в чемпионате Франции.

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