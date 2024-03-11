На Южном Урале изъяли фальшивые купюры пости на полмиллиона рублей

Число выявленных фальшивок в Челябинской области за год снизилось почти вдвое. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка РФ по Челябинской области, в 2023 году специалисты банковской сферы на Южном Урале обнаружили 132 поддельные банкноты Банка России на сумму 470 тысяч рублей.