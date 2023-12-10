Жительница Электростали пожаловалась на отсутствие отопления и горячей воды

Жительница подмосковного города Электросталь Надежда рассказала "Газете.Ru", что в микрорайоне Восточный с начала отопительного сезона температура воздуха в некоторых домах не поднимается выше 13 °С, а горячей воды — не выше 35 °С.
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