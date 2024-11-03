Интересные факты о картине «Звездная ночь» Винсента Ван Гога

Картину «Звездная ночь» Винсента Ван Гога многие называют вершиной экспрессионизма. Любопытно, что сам художник считал ее крайне неудачной работой, да и написана она была в момент душевного разлада мастера.
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